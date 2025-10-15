RFV Antonio Di Gennaro: "La Fiorentina non può essere a tre punti in sei partite"

Antonio Di Gennaro, ex centrocampista della Fiorentina ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Chi si Compra? in vista del match contro il Milan: "Il Milan ha dei giocatori forti, ha un centrocampo forte e si è consolidata. La Fiorentina con queste quattro partite ha un mese importante e può cambiare in positivo, non può essere a tre punti in sei partite per quello che ha costruito e per la rosa che ha, quindi ci deve essere un cambio di rotta. Ovviamente in questi momenti c'è il campo, c'è l'organizzazione tecnica e c'è l'aspetto mentale che può portare a conseguenze negative".



Cosa pensa di Gudmundsson?

"Se fa una partita come quella contro la Roma dove è andato su una palla in cui è stato anticipato in maniera troppo facile, allora lì diventa un discorso in cui il giocatore è scarico. Lui è arrivato a Firenze in cui rispetto a Genoa è un livello molto superiore e per ora non ha fatto grandissime cose e non sta facendo la differenza".

Si aspetta che Pioli debba studiare una soluzione uomo su uomo su Modric?

"Modric è in una condizione psicofisica e di leadership mostruosa, è talmente intelligente che sa giocare ovunque, sa dove inserirsi ed è bravo anche nelle palle inattive e lì è stato bravo Allegri perché l'ha messo davanti alla difesa. Pulisic è più determinate rispetto a Leao poi manca anche Saelemaekers che spinge molto sulla fascia e in difesa hanno migliorato. Ci vuole una Fiorentina che giochi novanta minuti con carattere perché il Milan sa quando non attaccare e pressare ma poi ha degli estratti in cui può far male".

Quale modulo deve scegliere Pioli?

"Io pensavo che Pioli giocasse 4-2-3-1 però alla Fiorentina con Gosens e Dodò non riescono a giocare, prediligono la difesa a tre e quindi penserei 3-4-2-1 perché credo che a Kean gli piace più giocare da solo anche se non so se rientra contro il Milan. Piccoli è stato convocato anche in Nazionale, quindi ha tutte le chances per fare bene e deve andare a tremila e se Fazzini sta bene con Gudmundsson, altrimenti Fagioli".