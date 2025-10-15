Brutte notizie per il Milan: problema muscolare per Pulisic, rischia di saltare la Fiorentina

Brutte notizie per il Milan nella notte: Christian Pulisic si è infortunato con gli Stati Uniti nella gara contro l'Australia. L'attaccante ha infatti lasciato il campo intorno al 30' per un problema muscolare. Lo ha confermato nel post gara il ct Pochettino: "Credo che abbia sentito qualcosa al bicipite femorale. Ma domani volerà in Italia, stasera valuteremo e vedremo. Al momento non possiamo dire nulla". Adesso la sua presenza domenica sera a San Siro proprio contro la Fiorentina è al momento in forte dubbio.