AMERINI A RFV, Rubino l'ideale come spalla di Pradé

Daniele Amerini, attualmente nel mondo del calcio come agente, ha detto la sua, ospite in studio a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore mio", sui nomi dei papabili dirigenti per affiancare Daniele Pradé come Ds della Fiorentina: "Raffaele Rubino potrebbe essere un nome in rampa di lancio. Ha le qualità per fare molto bene, è già nell'area scouting Fiorentina e sta facendo grandi passi avanti. Bisogna capire Pradé che figura cerca, come direttore sportivo da affiancare è l'ideale. Sa lavorare coi giovani, vedi per esempio cosa ha fatto con Carnesecchi, portato a Trapani in Serie B.

Eduardo Macia invece ha già dimostrato grande competenze ad alti livelli. Su di lui pende l'ombra di questi due anni a La Spezia in cui non ha fatto benissimo, anche se quella con Pradé è una coppia già vista e collaudata. Su Accardi penso che la situazione sia più complicata, credo che sia diretto verso altri lidi e troverà una società di buon livello in cui farà il Ds".