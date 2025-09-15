RFV Alice Volpi: "Da sportiva capisco Comuzzo. Punterei su Fazzini per il rilancio"

La schermitrice pluripremiata Alice Volpi, grande tifosa viola ha parlato così ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Viola amore mio", di seguito le sue parole: "Come prima partita in casa ci potevamo sicuramente aspettare qualcosa in più, abbiamo trovato un grande Napoli ma per settanta minuti non abbiamo visto la vera Fiorentina".

Nicolussi Caviglia e Fazzini potevano partire da titolari?

"Quando sono entrati questi giocatori freschi e giovani abbiamo visto sicuramente più gioco, non vorrei iniziare subito a criticare Pioli ma c'è qualcosa che non va, speriamo di sistemare le cose il prima possibile perchè i giocatori ci sono e sono di buonissimo livello, quello che mi aspetto è di divertirmi".

Da sportiva cosa pensa di questo momento delicato da parte di Comuzzo dopo un altro errore?

"Penso che in Italia facciamo spesso l'errore di addossare ai giovani talenti grandi responsabilità, penso però che Comuzzo possa ancora crescere, si è ritrovato in un ruolo importante ed ora dovrà avere una reazione, da sportiva però lo capisco".

Da tifosa su chi punerebbe per la riscossa?

"Sicuramente Fazzini è uno di quelli che fa fare tanto gioco e corre dall'inizio alla fine e non si stanca mai, sicuramente è un valore aggiunto. Piccoli mi è piaciuto da subito, l'ho visto propenso a faticare nonostante il gol mancato, sicuramente punterei su questi giocatori giovani e di talento".

