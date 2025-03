RFV Alberto Fontana su De Gea: "Sarà nel mirino di qualche big. Portiere capitano? Non sono favorevole"

vedi letture

L'ex portiere, anche dell'Atalanta tra le altre, Alberto Fontana è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "I Tempi Supplementari" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni a partire da una valutazione su De Gea: "Oggettivamente penso sia sul taccuino di qualche squadra visto come si è ripresentato ad alti livelli. Pensoche per lui Firenze sia qualcossa di speciale perché se un portiere fa così bene dopo un anno di inattività vuol dire che ci sono dei meriti anche dell'allenatore e della società. Logico che ha un passato importante e vorrà delle garanzie. Penso però che a Firenze ci siano i presupposti poi i conti si faranno più avanti con la classifica più chiara".

Chi le piace di più tra De Gea e carnesecchi?

"Stanno facendo benissimo. Carnesecchi sta avendo continuità mentre l'anno scorso l'alternanza non gli aveva fatto bene. E' in una big e per starci deve continuare così".

De Gea potrebbe essere capitano della Fiorentina il prossimo anno?

"Io non sono favorevole al portiere capitano. Non sei vicino al contesto, ad esempio al fallo, quindi sei meno partecipe. Quando succede una cosa nell'area avversaria è dura farsi 80 metri di corsa. Ci sono delle figure che sono capitani in sè. Io non sono favorevole al portiere capitano in campo, può essere comunque leader nello spogliatoio. Vice è un altro discorso. Nell'essere a contatto sempre con l'azione il portiere è svantaggiato. Nello spogliaoio i leader sono più di uno. Sono quelli che nessuno pensa magari, quelli che sanno tirare la corda ma anche scherzare. I leader devono essere riconosciuti dal gruppo e spesso devono avere senso d'appartenenza. Poi ci sono anche figure che come entrano nello spogliatoio sai già che saranno dei leader".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA