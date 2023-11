AGROPPI A RFV, Italiano lavora bene. Tifosi serve pazienza

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Aldo Agroppi a Radio Firenze Viola

L'ex allenatore della Fiorentina Aldo Agroppi è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Social Club" per parlare della situazione in casa Fiorentina. A partire ovviamente dalle critiche che in questo momento stanno arrivando a Vincenzo Italiano: "Fare l'allenatore è un mestiere difficile da questo punto di vista. Italiano ha fatto la gavetta e oggi è arrivato a Firenze. Penso che Italiano debba essere lasciato tranquillo dalla piazza. Sta lavorando bene, poi in campo vanno i calciatori e oggi di grandi calciatori a Firenze non ce ne sono. L'allenatore poi deve riuscire a farsi scivolare le critiche addosso e non è facile. La pressione è tanta quando si fa questo mestiere".

