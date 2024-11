ADAGLIO A RFV, Glouk operazione ambiziosa ma dura

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giuliano Adaglio, giornalista de La Gazzetta dello Sport ed esperto di calcio austriaco, ha parlato così a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio" del classe 2004 Oscar Gloukh, adesso in forza al Salisburgo: "è un ragazzo molto interessante che ha già molta esperienza, nonostante abbia solamente 20 anni, perché fin dalle giovanili dell'Israele è stato protagonista di ogni categoria della sua nazionale. Gioca in una squadra particolarmente attenta ai talenti, il Salisburgo, che ha fatto conoscere anche lo stesso Haaland. è un centrocampista offensivo, che descrive perfettamente il lavoro fatto dal Salisburgo in questi anni. è un ragazzo assolutamente da monitorare e se dovesse essere preso da qualche società italiana sarebbe un gran bell'acquisto."

Il prezzo di mercato è di 25 milioni di euro, secondo te vale davvero questi soldi?

Il Salisburgo ha venduto sempre bene e il 25 milioni potrebbero essere anche pochi. È un ragazzo molto giovane con l'attenzione su di sè, ormai da anni, anche di squadre di altri campionati, non è un giocatore sconosciuto e lo scorso anno ha anche segnato contro l'Inter in Champions League. Ha un contratto abbastanza lungo, fino al 2027, quindi non si possono fare ragionamenti a brevi termini su quando andrà in scadenza per un prezzo più favorevole. La vedo come un'operazione complicata ma star dietro le tracce di un giocatore del genere è positivo.

Il fatto che però la Fiorentina sia su un profilo del genere ne testimonia effettivamente le sue ambizioni?

La Fiorentina quest'anno è chiaramente la squadra sorpresa della Serie A, che ha superato le proprie aspettative, sia per la piazza che forse anche per l'allenatore stesso. Palladino arrivava da una realtà relativamente più piccola, dove doveva lottare per la salvezza , ma è comunque riuscito a imporsi velocemente addirittura nei posti che valgono per la Champions. è una squadra che ha rilanciato e lanciato giocatori promettenti, come per esempio Adli, che nel Milan non trovava spazio, mentre a Firenze si è imposto come uno dei migliori centrocampisti della Serie A, per rendimento e numeri: è uno dei centrocampisti che crea più occasioni e anche uno dei migliori per rendimento.

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA INTEGRALE