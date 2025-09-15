Zazzaroni sulla Fiorentina: "Bene il Napoli, ma i viola hanno tante colpe"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport - Stadio, ha detto la sua su Fiorentina-Napoli: "Dal mio punti di vista è stato un grande Napoli, ma questo non vuol dire che la Fiorentina è esente da colpe. La squadra di Pioli ha commesso un errore gravissimo, e giustamente l'ha pagato. Mi riferisco all'aver lasciato fraseggiare gli avversari: è chiaro che la qualità del Napoli fa la differenza. Quindi sicuramente bravi gli azzurri, ma i viola hanno più di qualche colpa".