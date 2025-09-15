Zazzaroni sulla Fiorentina: "Bene il Napoli, ma i viola hanno tante colpe"
Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport - Stadio, ha detto la sua su Fiorentina-Napoli: "Dal mio punti di vista è stato un grande Napoli, ma questo non vuol dire che la Fiorentina è esente da colpe. La squadra di Pioli ha commesso un errore gravissimo, e giustamente l'ha pagato. Mi riferisco all'aver lasciato fraseggiare gli avversari: è chiaro che la qualità del Napoli fa la differenza. Quindi sicuramente bravi gli azzurri, ma i viola hanno più di qualche colpa".
È già il momento delle scelte. Non contano i nomi, nemmeno i cognomi… La ditta “FNC” merita due maglie. Difesa ko: Pongracic e Comuzzo in difficoltà. C’è tutto il tempo, ma basta perdere terrenodi Mario Tenerani
Tommaso LoretoUna batosta da tenere a mente, anche per il tecnico: il Napoli è più forte ma ci sono troppe cose che non quadrano (atteggiamento incluso)
Pietro LazzeriniFiorentina, che bello partire da underdog. Kean un fattore contro qualsiasi avversario, è il più forte della Serie A. Pioli e il confronto con Fagioli: sarà la sua notte. Dzeko il migliore per far piangere Conte...come nel 2013
Luca Calamai92 milioni sul mercato, monte-stipendi cresciuto: ha ragione Commisso a voler vincere. Giusto investire su Piccoli o sarebbe servito un centrocampista top? La sfida di Pioli è far decollare Fagioli. Comuzzo sul mercato anche a gennaio
