Zazzaroni sicuro: "La soluzione adesso la può trovare solo Pioli"

Sulle colonne del Corriere dello Sport il Direttore Ivan Zazzaroni commenta Milan-Fiorentina. Dopo la consueta celebrazione di Massimiliano Allegri, ecco un'analisi sul momento dei viola: "I problemi, ora, sono tutti di Pioli “no fire” che ha incassato 3 soli punti su 21. La Fiorentina è una squadra sospesa nei (suoi) vuoti. A San Siro Kean ha corso male e tenuto pochissimi palloni, il centrocampo di palleggiatori è sembrato troppo leggero e la difesa, al solito, poco protetta. Questa crisi, lo confesso, mi sorprende.

La campagna acquisti mi era piaciuta, sconcertante è ovviamente il rendimento generale: quasi tutti i giocatori - tra vecchi e nuovi - sono decisamente sotto il proprio standard. La soluzione la può individuare - o indicare - solo Stefano".