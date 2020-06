ZAZZARONI, Ribery colpo "del" Covid. Lo stadio...

Il direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni ha parlato della prossima ripresa del campionato e in particolare del momento che sta vivendo la Fiorentina: “All’interno del sistema calcio c’è una situazione tragica: le tv non hanno pagato l’ultima rata ai club e le società hanno invece già impegnato quelle cifre con le banche. Tante società coi soldi dei diritti tv pagano gli stipendi dei giocatori e la situazione che si è creata ha prodotto una crisi che vedremo a ottobre. Il tema stadio nuovo anche a Firenze? Con Commisso e con i suoi architetti abbiamo parlato tanto del tema stadio: il problema dell’Italia è che quando uno vuole mettere soldi per creare strutture e posti di lavoro si pensa sempre che voglia speculare. Per farlo stadio a Torino ci hanno messo 10 anni, a Udine 20. La mosca bianca è Frosinone, vedremo cosa accadrà a Bologna. Il ritorno in campo Ribery? E’ stato un giocatore impressionante nei suoi primi mesi a Firenze, specie nella gara di Milano col Milan: per la Fiorentina è un grande acquisto "grazie" al Covid. Ha una qualità troppo elevata rispetto agli altri compagni e il suo ritorno è il punto di ripartenza più importante della Fiorentina. Sorprese in questo ultimo spezzone del campionato? E’ da pazzi fare dei pronostici ad oggi: le condizioni di gioco saranno anomale e il calcio sarà tutto diverso”.