WOMEN'S, Derby viola: 2° posto in attesa del Milan

La Fiorentina si aggiudica il derby con l'Empoli Ladies. Un netto 3-0 in favore delle viola, che hanno dominato la partita per 90 minuti, con la gara in cassaforte dopo il primo tempo. Gol di Agard al 16', raddoppio della solita Tatiana Bonetti al minuto numero 39. Ad inizio ripresa è arrivato il tris di Cordia che di fatto ha chiuso i conti. Con questo successo la Fiorentina si porta momentaneamente al secondo posto alle spalle della Juventus, che ha travolto l'Orobica rifilando 7 reti a domicilio alla squadra fanalino di coda. Un secondo posto "momentaneo" per la Fiorentina, perché il Milan, dietro di due punti, deve recuperare la gara con la Pink Bari, rinviata a causa delle condizioni meteo che hanno mandato in tilt l'aeroporto pugliese.

La Juventus, come già detto in queste settimane, ha scavato un solco sulle inseguitrici, con ben 6 punti di vantaggio sulla Fiorentina seconda in classifica. Il titolo ormai sembra impossibile per le ragazze di Cincotta (può perderlo solo la Juventus), ma le ragazze viola dovranno lottare con le unghie e con i denti per il secondo posto, mai importante come in questa stagione. Arrivare secondi infati vuol dire qualificarsi per la prossima Champions League, che è stata recentemente modificata: dal prossimo anno infatti l’attuale fase a eliminazione diretta di 16 squadre sarà sostituita da una fase a gironi, con quattro gruppi da quattro. I primi due club in ciascun gruppo passano ai quarti di finale. Oltre al prestigio (e agli introiti) aumenteranno sensibilmente le possibilità di andare avanti nella competizione, evitando il rischio, come successo quest'anno, di venire subito eliminate.

RISULTATI

Venerdì 06/12

Sassuolo-Florentia San Gimignano 3-0 (64' Sabatino, 78' Pugnali, 81 Pondini)

Sabato 07/12

Empoli Ladies-Fiorentina Women's 0-3 (16' Agard, 39' Bonetti, 54' Cordia)

Milan-Pink Bari (rinviata)

Orobica-Juventus 1-7 (6' Cernoia, 18' e 26' Rosucci, 20' Junge-Pedersen, 31' Bonansea, 40' aut.Zanoli, 76' Merli, 88' Girelli)

Tavagnacco-Verona 0-3 (9' Zanoletti, 54' Glionna, 63' Baldi)

Domenica 08/12

Inter-Roma 1-4 (24' e 70' Andressa, 28' Tarenzi, 54' Thomas, 90+1' Therstrup)

CLASSIFICA

Juventus 25

Fiorentina Women's 19

Roma 18

Milan 17*

Sassuolo 13

Florentia San Gimignano 13

Empoli Ladies 11

Inter 11

Hellas Verona 11

Pink Bari 8*

Tavagnacco 2

Orobica Bergamo 1