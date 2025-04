Volo perfetto della colombina: il video dello Scoppio del Carro

vedi letture

Volo senza intoppi per la colombina, per lo Scoppio del Carro 2025: un evento che a Firenze è da sempre un simbolo di buona fortuna. Anche per quest'anno, il Comune di Firenze ha deciso di riproporre l’antica tradizione, che risale a oltre nove secoli fa ed è legata al ritorno dei fiorentini dalle Crociate nel 1101: come mostra il video, è andato tutto alla perfezione con il consueto spettacolo pirotecnico in una Piazza Duomo bagnata per la pioggia ma comunque ricolma di persone.

Tra le personalità di spicco presenti stamani in Piazza San Giovanni anche la moglie del presidente della Fiorentina Catherine che si è goduta lo spettacolo: