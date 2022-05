VIVIANO, Soddisfatto pure senza Europa. Lunedì...

L’ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano, dal noto cuore viola e con anche un passato alla Sampdoria, ha parlato al Corriere Fiorentino della sfida di lunedì: “Intanto spero che la Samp sia già salva domenica sera, non solo per la Fiorentina, ma anche perché mi lega alla Samp un forte sentimento. Però non sarà una partita semplice per la Fiorentina, la Sampdoria giocherà in un Marassi pieno, sostenuta dai suoi tifosi straordinari, e giocheranno per la salvezza. È chiaro che la Fiorentina è più forte e, se giocherà da Fiorentina, vincerà”.

Lei sarebbe soddisfatto anche senza Europa?

“Sì, il campionato della Fiorentina sarebbe assolutamente positivo. Veniamo da tre anni che definire brutti è un eufemismo, abbiamo giocato bene, è tornato l’entusiasmo nella piazza, abbiamo vinto gare importanti. E poi, come ha detto mister Italiano, abbiamo messo le basi per un futuro importante. Semmai non so quanto sia positivo fare la Conference League, perché ti toglie davvero tante energie. Però la Fiorentina se lo meriterebbe”.