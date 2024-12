VIT-FIO, È 1-1 a Guimaraes: Mandragora manda i viola agli ottavi

La ripresa a Guimaraes si apre con due cambi di Palladino, che inserisce Adli e Ranieri per Richardson e Comuzzo. Pronti via e c’è subito un’occasione per i portoghesi, prima che sul fronte opposto vada Mandragora al tiro in modo sbilenco. Poco dopo entrano anche Kean e Colpani, per una Fiorentina che si mette a trazione anteriore alla ricerca del pareggio.

Proprio l’ex Juve ha una ghiotta palla gol su un gran filtrante di Beltran, ma la sciupa davanti a Varela. È la prima di una serie di occasioni, se pur non troppo nitide, che la squadra di Palladino inizia a creare spingendo verso la porta avversaria, arrivando al tiro con Beltran e con altri elementi. E alla fine, gli sforzi viola sono premiati: Mandragora a pochi minuti dal termine insacca il gol dell’1-1 definitivo, che vale per la Fiorentina (in attesa del fischio finale su tutti i campi per stabilire la posizione finale) l’ingresso tra le prime otto e quindi gli ottavi di Conference League.