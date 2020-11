VIOLA, Nazionali assenti: tampone all'arrivo poi...

Ultimo allenamento in vista del Benevento senza i giocatori che fino a ieri erano impegnati con le rispettive Nazionali. Stanno infatti via via rientrando tutti a Firenze. Ma come già detto, prima di riaggregarsi al gruppo dovranno fare tutti il tampone e, ovviamente se negativo, Prandelli potrà contare su di loro già da domani. In questi giorni il tecnico ha fissato le sedute in tarda mattinata per adeguarsi anche all'orario della gara di domenica, il "famoso" lunch match.