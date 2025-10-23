Viola in testa, rinvio in Croazia e ko del Palace: risultati e classifica di Conference

Arrivano i fischi finali sulle gare del secondo turno della Fase Campionato di Conference League, tutte terminate ad eccezione di Rijeka-Sparta Praga, sospesa per la seconda volta nella serata e definitivamente rinviata. La gara, iniziata alle 18.45, è stata sospesa al 10' per le condizioni avverse in Croazia. Alle 20.00 l'arbitro dell'incontro, l'inglese Robert Jones ha fatto un sopralluogo sul terreno di gioco, constatando che il drenaggio del campo funzionava perfettamente e il pallone rimbalzava. Da qui la decisione di riprendere l'incontro alle ore 21. L'incontro è proseguito fino al termine del primo tempo. Le due squadre non sono più ritornate in campo con il club di casa che ha comunicato tramite i propri canali social il rinvio ufficiale dell'incontro. Sulla carta il secondo tempo della partita si dovrà giocare domani, ma fin qui nulla di certo. Nessuna informazione al momento nemmeno sull'orario.

Tutte le altre partite si sono invece concluse. Dopo i risultati delle 18:45 ecco quelli delle 21: clamoroso a "Selhust Park", il Crystal Palace ha perso in casa contro i ciprioti dell'AEK Larnaca. Uomo della serata una meteora della nostra Serie A come Riad Bajic, 5 presenze con l'Udinese nella stagione 2017/18. Il bosniaco ha anche giocato in Serie B con Ascoli e Brescia. Clamoroso a Gibilterra, dove il piccolo Lincoln ha battuto i polacchi del Lech Poznan. Fiorentina che guarda tutti dall'alto in basso in virtù della differenza reti. Sono in sei le squadre a punteggio pieno.

AEK - Aberdeen 6-0 11' e 18' Koita, 27' Eliasson, 55' Marin, 81' Jovic, 87' Kutesa

AZ Alkmaar - Slovan Bratislava 1-0 44' Mijnans

Breidablik - KuPS 0-0

Drita - Omonia 1-1 12' Manaj (D), 45' + 1 Masouras (O)

Hacken - Rayo Vallecano 2-2 15' Garcia (R), 41' Lindberg (H), 55' Brusberg (H), 90' + 13 rig. Ratiu (R)

Rijeka - Sparta Praga rinviata

Shakhtar Donetsk - Legia Varsavia 1-2 16' e 90' + 4 Augustyniak (L), 61' Luca Meirelles (S)

Shkendija - Shelbourne 1-0 92' aut. Barrett

Rapid Vienna - Fiorentina 0-3 9' Ndour, 48' Dzeko, 88' Gudmundsson

Strasburgo - Jagiellonia 1-1 53' Pozo (J), 79' Panichelli (S)

Crystal Palace - AEK Larnaca 0-1 51' Bajic

Hamrun Spartans - Losanna 0-1 38' Diakite

Lincoln - Lech Poznan 2-1 33' Gomez (LI), 77' rig. Ishak (LP), 88' Rutjens (LI)

Mainz - Zrinjski 1-0 24' Weiper

Samsunspor - Dinamo Kiev 3-0 2' Musaba, 34' Marius, 62' Holse

Shamrock Rovers - Celje 0-2 33' Kvesic, 40' Kovacevic

Sigma Olomouc - Rakow 1-1 83' Kral (S), 90' Svarnas (R)

Universitatea Craiova - Noah 1-1 38' Etim (U), 73' Mulahusejnovic (N)

CLASSIFICA

1. Fiorentina 6

2. AEK Larnaca 6

3. Celje 6

4. Losanna 6

5. Samsunspor 6

6. Mainz 6

7. Rayo Vallecano 4

8. Rakow 4

9. Strasburgo 4

10. Jagiellonia 4

11. Noah 4

12. AEK Atene 3

13. Zrinjski 3

14. Sparta Praga 3

15. Lech Poznan 3

16. Crystal Palace 3

17. Shakhtar 3

18. Legia Varsavia 3

19. Shkendija 3

20. AZ Alkmaar 3

21. Lincoln 3

22. Drita 2

23. Hacken 2

24. KuPS 2

25. Omonia Nicosia 1

26. Shelbourne 1

27. Sigma Olomouc 1

28. Universitatea Craiova 1

29. Breidablik 1

30. Rijeka 0

31. Slovan Bratislava 0

32. Hamrun Spartans 0

33. Shamrock Rovers 0

34. Dinamo Kiev 0

35. Rapid Vienna 0

36. Aberdeen 0