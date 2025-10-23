Conference, i risultati delle 18:45. Segna Jovic, vince il Legia Varsavia
Sono da poco terminate le sfide di Conference League delle 18:45. Spicca il pari del Rayo Vallecano agguantato solamente al 13' di recupero sul campo degli svedesi dell'Hacken. Deludente pari dello Strasburgo, che non va oltre l'1-1 casalingo contro lo Jagiellonia mentre la vittoria dell'AEK fa rumore, un risultato tennistico contro gli scozzesi dell'Aberdeen dove va in gol anche l'ex viola Luka Jovic.
AEK - Aberdeen 6-0 11' e 18' Koita, 27' Eliasson, 55' Marin, 81' Jovic, 87' Kutesa
AZ Alkmaar - Slovan Bratislava 1-0 44' Mijnans
Breidablik - KuPS 0-0
Drita - Omonia 1-1 12' Manaj (D), 45' + 1 Masouras (O)
Hacken - Rayo Vallecano 2-2 15' Garcia (R), 41' Lindberg (H), 55' Brusberg (H), 90' + 13 rig. Ratiu (R)
Rijeka - Sparta Praga in corso (interrotta al 10' sullo 0-0 e ripresa alle ore 21)
Shakhtar Donetsk - Legia Varsavia 1-2 16' e 90' + 4 Augustyniak (L), 61' Luca Meirelles (S)
Shkendija - Shelbourne 1-0 92' aut. Barrett
Rapid Vienna - Fiorentina 0-3 9' Ndour, 48' Dzeko, 88' Gudmundsson
Strasburgo - Jagiellonia 1-1 53' Pozo (J), 79' Panichelli (S)
