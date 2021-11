VIOLA, Drago al top solo tra una settimana. Pulgar...

Aggiornamenti dall'allenamento odierno in casa Fiorentina: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, Dragowski sta meglio ma tornerà pienamente a disposizione di Vincenzo Italiano soltanto la prossima settimana, dunque per la gara del 27 novembre contro l'Empoli. Sabato dunque il portiere polacco non sarà disponibile, almeno dal 1' (ma potrebbe essere lo stesso convocato). Capitolo Pulgar: oggi il cileno, tornato dalla Nazionale dove non ha mai giocato a causa dell'infortunio di cui è vittima da quasi un mese, ha lavorato a parte all'interno del centro sportivo (mentre la squdra era allo stadio). Domani, durante la rifinitura delle 15, verrà rivalutato e si capirà se potrà essere disponibile per la gara di sabato sera. Kokorin prosegue il suo lavoro individuale.