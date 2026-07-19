Comuzzo o Brescianini nell'affare Thorstvedt: i viola studiano la contropartita

Comuzzo o Brescianini nell'affare Thorstvedt: i viola studiano la contropartitaFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Prosegue il dialogo tra Fiorentina e Sassuolo per Kristian Thorstvedt. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il club neroverde starebbe prendendo sempre più in considerazione l'ipotesi di inserire una contropartita tecnica nell'operazione. La posizione della Fiorentina sarebbe infatti molto chiara: Fabio Paratici non avrebbe intenzione di investire i circa 15 milioni di euro richiesti per un giocatore in scadenza di contratto nel 2027 e desideroso di trasferirsi a Firenze.

L'idea della società viola è anche quella di snellire un centrocampo attualmente molto ricco di alternative. Tra i profili che potrebbero interessare al Sassuolo c'è Marco Brescianini, ritenuto una soluzione gradita dal club emiliano. Attenzione anche a Pietro Comuzzo, difensore che piace particolarmente al direttore sportivo neroverde Francesco Palmieri e che rappresenta un altro nome da monitorare nell'evoluzione della trattativa.