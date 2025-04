Viola e caso scommesse, da Fiorentina ed entourage filtra tranquillità

Questa mattina attraverso il Corriere della Sera sono emersi nuovi dettagli realtivi al caso di scommesse illegali in cui vengono fatti nomi di calciatori già noti ma anche di nuovi coinvolti dall'indagine. Tra questi, come è noto, ci sono i giocatori della Fiorentina Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo, come già era emerso nel 2023. Fiorentina e entourage al momento si dicono però tranquilli visto che è una questione ormai vecchia, almeno dal punto di vista sportivo. Anche in ambito Federazione la sensazione è che per alcuni giocatori l'indagine sia "cosa vecchia".

Anche Fagioli, con i 7 mesi di squalifica, avrebbe già scontato la sua pena da un punto di vista sportivo, seguita poi da un lungo percorso riabilitativo. Discorso simile per Zaniolo, che era già stato coinvolto in precedenza, con l’indagine che non aveva avuto seguito visto che le scommesse non riguardavano il calcio.