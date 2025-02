Viola annoiata da se stessa. Gazzetta: "Prestazione pessima a Verona"

L'analisi della Gazzetta dello Sport non fa sconti ad una Fiorentina che esce dalla trasferta contro l'Hellas Verona con le ossa rotte e con una sconfitta che fa molto male. L’obbligata sostituzione di Kean non può essere un alibi per la Fiorentina, battuta dal Verona al 95’ per un’incertezza difensiva e fino a quel momento salvata soprattutto dalla scarsa convinzione degli avversari, che si sono accorti tardi di poter vincere. La prestazione dei viola è stata pessima fin dall’inizio, ma la ripresa è stata sconcertante per il nulla proposto in avanti, la lentezza del gioco, gli spazi concessi nella propria trequarti.

La Fiorentina sembra annoiata da se stessa, non cambia mai ritmo, non cerca una giocata. Vive passivamente la partita sperando di risolverla con un’invenzione estemporanea sfruttando magari la vena di Kean, ma è troppo poco. Alla fine viene premiato l'Hellas Verona perché negli ultimi minuti ha insistito e cercato la vittoria, a differenza della Fiorentina.