Viery atterrato a Roma. In mattinata visite mediche e firma con la Fiorentina

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È il giorno di Viery. Il difensore brasiliano, primo acquisto estivo della Fiorentina nonché primo vero e proprio colpo dell'era Paratici, è atterrato pochi minuti fa a Roma - come mostra il video realizzato da Gianlucadimarzio.com -, dove è sbarcato con l'aereo su cui viaggiava direttamente dal Sudamerica con destinazione Firenze. Il centrale arriverà nel capoluogo toscano in tarda mattina e si sottoporrà alle visite mediche coi viola in una struttura fiorentina, prima di dirigersi al Viola Park per completare l'iter d'acquisto ed essere ufficializzato.

Le cifre

Il classe 2005 rappresenta un acquisto importante per il club viola, che ha chiuso l'operazione grazie a un blitz decisivo e alla volontà della famiglia Commisso di investire complessivamente 17 milioni di euro, di cui 15 di parte fissa e 2 di bonus. In questo modo la Fiorentina è riuscita ad anticipare la concorrenza e ad assicurarsi il giocatore dal Gremio, società che aveva la necessità di realizzare una cessione per finanziare il proprio mercato in entrata. Viery firmerà coi viola un contratto fino al 2031.