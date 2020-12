VIDEO FV, Viola lasciano il CS: da domani in ritiro

Giocatori e dirigenti della Fiorentina hanno lasciato poco fa il centro sportivo dopo il rientro da Bergamo in treno in seguito al ko per 3-0 subito contro l'Atalanta. La rosa si ritroverà domani al Centro Sportivo per poi andare in ritiro almeno fino alla sfida contro il Sassuolo, prevista per la sera di mercoledì.