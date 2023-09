VIDEO FV, Nico al Viola Park: a breve accertamenti

Fonte: Mattia Carletti

In casa Fiorentina sono momenti d'attesa per capire le situazioni di Nicolas Gonzalez: uscito ieri all'intervallo per un colpo subito al fianco destro, l'argentino sarà valutato in queste ore al Viola Park, dove il calciatore è arrivato poco fa mostrandosi sorridente e salutando i nostri inviati. Si aspettano novità in giornata sul tipo di infortunio di Nico, anche in vista del match di domenica contro l'Udinese