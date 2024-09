VIDEO FV, Funaro: "Incontro ok. Obiettivo dare a città stadio riqualificato"

Fonte: Dall'inviato Andrea Giannattasio

La sindaca Sara Funaro ha parlato dell'incontro avvenuto oggi pomeriggio con il presidente della Fiorentina Rocco Commisso e il dg Alessandro Ferrari. Ecco le sue parole: "E' stato un incontro positivo e sono stata felice di conoscere e accogliere il presidente Commisso, la moglie e il direttore Ferrari. Ora dovremo avere tutta una serie di incontri per stabilire i passi successivi e gli aspetti tecnici. Sul Padovani abbiamo sempre sostenuto che da parte dell'Amministrazione c'è la volontà di riqualificare l'impianto del rugby, come altri campi di proprietà dell'amministrazione stessa. Stiamo lavorando sull'altra soluzione e quando saremo pronti lo faremo sapere"

I tempi e i costi giocando al Franchi aumentano? "Non siamo entrati nei dettagli tecnici, poi li faremo sapere"

Sul cronoprogramma ci sono novità? "E' quello che dicevo ora, oggi ci siamo confrontati e fatto quattro chiacchiere costruttive. Poi ci saranno tutte quelle che riguardano i tavoli tecnici e diremo tutto, anche il cronoprogramma"

Come ha trovato Commisso? "E' stato un iIncontro piacevole come dicevo e mi ha fatto piacere conoscere la moglie di Rocco Commisso che non avevo ancora incontrata, a differenza del presidente che avevo già incontrato in altre occasioni soprattutto allo stadio ma non ancora da sindaca"

Ai tifosi cosa dice? "Ribadisco che il nostro interesse è dare alla città uno stadio riqualificato in modo che la Fiorentina possa continuare a giocare a Firenze perché questo è il nostro obiettivo e continuerà ad esserlo"