VIDEO FV, Aquilani oggi al CS: futuro in ballo?

Alberto Aquilani oggi si è presentato al centro sportivo per un incontro durato poco meno di un'ora presumibilmente per parlare del futuro dell'allenatore della Primavera. Un futuro sul quale presto saranno sciolte le riserve: l'ex centrocampista di Roma e Fiorentina resterà viola o proverà un'esperienza in un altro club? Ecco il video di FirenzeViola.it che testimonia l'ingresso di Aquilani ai Campini: