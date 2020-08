VIDEO FV, Ag. Marin al centro sportivo viola

Giornata di visite al centro sportivo che da ieri ha riaperto i battenti. Nel primo pomeriggio infatti è passato anche Pietro Chiodi, agente di diversi giocatori, tra cui il difensore del Sassuolo Chiriches, e del tecnico Di Francesco (oltre che del figlio Federico, ala sinistra sempre del Sassuolo) che era stato cercato dalla Fiorentina, prima che Iachini venisse confermato e che lui andasse al Cagliari. Visita di cortesia o appuntamento di mercato? Chiodi di sicuro è molto attivo sul mercato rumeno ma agisce come intermediario in molte operazioni. Alla Fiorentina in passato, oltre a gestire il passaggio di Mutu al Cesena, ha portato Tatarusanu e Hagi Jr. Nei mesi scorsi si era parlato anche di un interessamento per il centrocampista - assistito proprio da Chiodi - Razvan Marin, classe 96 dell'Ajax, ruolo che in effetti la Fiorentina vuole coprire. Sul giocatore, allora, c'era anche la Roma, chissà che ora non sia tornato un nome d'attualità per le italiane e in particolare per la Fiorentina (ma anche Cagliari).