FirenzeViola Video, Fagioli obiettivo concreto. Apertura della Juventus

Nicolò Fagioli è un obiettivo sempre più concreto per il centrocampo della Fiorentina. Warren Bondo ha tempi di recupero incerti dall'infortunio e così i viola hanno deciso di puntare tutto sul centrocampista della Juventus, che nelle ultime ore ha aperto alla cessione in questa finestra di mercato. Nei prossimi giorni le due società lavoreranno al prestito con obbligo di riscatto. Capitolo Comuzzo. Il calciatore classe 2005 potrebbe davvero finire al Napoli nelle prossime ore visto che gli azzurri sembrano disposti a migliorare la prima offerta da 30 milioni. Il giocatore si sta allenando con la squadra e non sta mettendo nessuna pressione per essere ceduto. L'ultima parola spetterà a Commisso. Intanto per Nicolò Zaniolo è tutto fatto, manca solamente il via libera dell'Atalanta. Anche lo stesso calciatore ha espresso il suo gradimento a raggiungere Firenze.

Si trasferisce invece al Como Ikonè, che oggi ha svolto le visite mediche, mentre domani sarà ad Empoli Kouame. L'ivoriano si trasferirà in azzurro in prestito secco fine a fine stagione. Con l'addio di Kouame i viola dovranno prendere un vice Kean. Nelle ultime ore è tornato di moda, visto che Tsimas preferirebbe chiudere la stagione al Norimberga, il nome di Marko Arnautovic. Il calciatore austriaco si è proposto al club viola per un contratto di 18 mesi a 2,5 milioni a stagione.

Tutti i dettagli sulle operazioni in corso in casa Fiorentina, nel video realizzato dalla redazione di FirenzeViola.it!

Clicca sul video per tutti gli aggiornamenti di "Chi si compra?" in versione flash!