Viareggio Cup, la Fiorentina parte alla grande: battuta 5-1 la Vis Pesaro

Viareggio Cup, la Fiorentina parte alla grande: battuta 5-1 la Vis PesaroFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 16:29Primo Piano
di Redazione FV

Parte benissimo la 76esima Viareggio Cup per la Fiorentina. Al Viola Park, la formazione gigliata Under 18 esordisce battendo per 5-1 la Vis Pesaro (aggiuntasi all'ultimo, dopo la non partecipazione dei nigeriani del Rangers Enugu per via della guerra in Medio Oriente che ha impedito il loro arrivo in Italia). Un risultato netto che premia i ragazzi di Marco Capparella, con le reti di Martini (doppietta), Mataran, Fattori e un autogol di Tato. Con questo successo la Fiorentina conquista i primi tre punti del suo girone, composto anche da Viareggio e One Touch.