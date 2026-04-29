Sohm, Bologna sempre più intenzionato a non riscattarlo

vedi letture

Simon Sohm, centrocampista viola in prestito al Bologna, è sempre più destinato a rientrare alla Fiorentina. Il Bologna non è infatti intenzionato ad esercitare il diritto di riscatto ai termini pattutiti, ossia alla cifra di 12 milioni. Il centrocampista in realtà ha giocato quasi tutte le partite da quando è arrivato al Bologna (a parte tre tra cui due delle prime in rossoblù e l'ultima con la Roma in cui è rimasto in panchina), la maggior parte da titolare, ma non ha convinto la società a spendere per lui appunto 12 milioni (più eventuali bonus).

Il giocatore alla fine del campionato sarà comunque impegnato con la Svizzera che si è qualificata ai Mondiali in Usa, nel girone con Qatar, Bosnia e Canada, e dunque rientrerà a Firenze più tardi, a seconda di quanto andrà avanti la sua Nazionale.