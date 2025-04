Verso Fiorentina-Celje, Gosens in gruppo verso il rientro. Anche Parisi ok

La Fiorentina si è allenata in vista di Fiorentina-Celje di giovedì. Per Gosens si avvicina il rientro, visto che ha ripreso ad allenarsi con i compagni e in Conference potrebbe già essere convocato anche perché Palladino è a corto di esterni. A destra mancano Dodo e Moreno squalificati così come Zaniolo mentre Comuzzo deve per forza giocare centrale in assenza di Pablo Marì (fuori lista come Ndour), perciò, a meno di cambi di modulo o dell'inserimento di un giovane della Primavera su quella fascia dovrà giocare Folorunsho. A sinistra resta così il solo Parisi reduce però da un problema alla caviglia anche se l'esterno sembra essersi allenato. Rimane ancora fuori Colpani che come ha raccontato lui stesso a margine di un evento avrà bisogno minimo di un'altra settimana.

Domani l'allenamento di rifinitura della Fiorentina in tarda mattinata (11.30 al Viola Park) sarà aperto ai media per il primo quarto d'ora e si potreà vedere se i giocatori sono tutti a disposizone o meno e sarà lo stesso allenatore viola, Raffaele Palladino, a chiarire le condizioni di eventuali assenti o acciaccati.