FirenzeViola Gosens due, il ritorno: conto alla rovescia. Gli mancano quattro presenze per il riscatto

Robin Gosens ha messo nel mirino il Cagliari. Il difensore viola è fiducioso di poter tornare a disposizione della Fiorentina per la trasferta di lunedì in Sardegna, tanto che ieri ha postato sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritrae sul campo col pallone. "Quasi..." la didascalia scelta dal classe '94, che è fiducioso di poter rientrare a stretto giro di posta per dare il suo prezioso contributo alla squadra nel rush finale della stagione. Giovedì sarà presumibilmente aggregato ai compagni come supporto.

Il capitano senza fascia.

La sua presenza è dirimente non solo sul campo. Gosens si è caricato sulle spalle la squadra nei momenti più complicati della stagione, dimostrandosi un capitano senza fascia (ma sulla fascia). Poco prima dell'incontro con l'Atalanta il terzino tedesco ha accusato un problema al ginocchio che l'ha costretto a dare forfait contro i nerazzurri e non solo. Il giocatore è fuori da due settimane ma, dopo l'apprensione iniziale per un infortunio che sembrava poterlo fermare per più tempo, è partito il conto alla rovescia.

Le presenze per il riscatto.

Tra l'altro gli mancano poche presenze per festeggiare l'obbligo di riscatto. La Fiorentina lo eserciterà al raggiungimento del 60% delle sue presenze stagionali, tutte dal almeno 45 minuti. Se i viola passeranno i quarti di finale di Conference League, Gosens dovrà collezionare quattro presenze per toccare la percentuale concordata. In caso contrario, gliene basteranno tre. Anche se si tratta di una formalità e niente più: il club lo acquisterà a prescindere dal conseguimento delle presenze pattuite.