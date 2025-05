Verso Fiorentina-Betis, Mandragora suona la carica. In campo tutti i titolari

"Fare una prestazione del genere e non ottenere punti è davvero frustrante! C’è da fare un reset immediato e prepararci a dare la vita per la partita di giovedì! Avanti viola, tutti insieme!". L'edizione odierna de La Nazione parte da queste parole, scritte sui social, da parte di Rolando Mandragora (QUI la news completa) per raccontare come lo spogliatoio gigliato stia vivendo l'attesa per il ritorno della semifinali di Conference League contro il Real Betis. Il centrocampista campano ha subito spostato l'attenzione della squadra verso la sfida di giovedì, quando per rimontare gli andalusi la formazione di Palladino dovrà vincere nei 90' con due gol di scarto (con un solo gol di differenza il match continuerebbe all'over time). Per quella che al momento è diventata la gara più importante della stagione il tecnico campano ovviamente manderà in campo tutti i titolari a disposizione.

Saranno quindi regolarmente titolari Fagioli, Gudmundsson e Adli che a Roma hanno riposato, così come Ranieri che invece ha scontato un turno di squalifica in campionato. Pessimismo per Cataldi dopo l'infortunio subito intorno alla mezz'ora della gara di andata, mentre c'è ottimismo sul recupero di Dodo. Attenzione al Real Betis che in trasferta sembra esprimersi meglio che in casa. Lontano dal Benito Villamarin non perde dall'8 febbraio.