Social Vargas e il suo ritorno a Firenze. Sui social scrive: "Dieci anni dopo la storia si ripete"

"Dieci anni dopo, la storia torna a ripetersi" è la descrizione del post pubblicato da Juan Manuel Vargas in merito al suo ritorno a Firenze. L'ex giocatore della Fiorentina, tornato nel capoluogo toscano in occasione del Pepito Day andato in scena ieri, si sta godendo in questi giorni la città che è stata casa sua per molti anni. Negli scatti pubblicati su Instagram da Vargas si può vedere come El Loco sia stato al Piazzale Michelangelo, a mangiare in due noti ristoranti fiorentini, e in visita al Viola Park insieme all'amico Martin Jorgensen. Di seguito il post.