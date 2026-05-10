Dagli inviati

Vanoli in conferenza con una maglia per Commisso: "Grazie Rocco". La foto

Vanoli in conferenza con una maglia per Commisso: "Grazie Rocco". La foto
Ieri alle 17:52Primo Piano
di Redazione FV
fonte a cura di Andrea Giannattasio

Paolo Vanoli si è presentato in conferenza stampa dopo il pari con il Genoa che ha sancito la matematica salvezza della Fiorentina, con una maglietta speciale. Nella t-shirt bianca indossata dall'allenatore viola campeggia una foto di Rocco Commisso, presidente e proprietario recentemente scomparso, e la scritta: "Grazie Rocco". Un modo per dedicare l'obiettivo ottenuto al presidente che non c'è più. Queste le foto: