Vanoli e i sei punti da cui ripartire: preparazione, identità e non solo

vedi letture

Sul Corriere dello Sport ecco il manifesto programmatico del 'Vanolismo': Paolo Vanoli, arrivato a Firenze venerdì scorso, dopo il 2-2 di domenica col Genoa inizierà davvero a lavorare con la squadra solo domani (previste doppie sedute d'allenamento nei prossimi giorni). Sono sei i punti su cui secondo il Corriere l'ex Torino insisterà.

Ovviamente il primo è la preparazione: come detto saranno due allenamenti al giorno e questa è la conferma implicita che Vanoli interverrà a fondo sull’aspetto atletico: aggiungere, intensificare, crescere. Sono tutti verbi di quantità per garantire forza e velocità a una squadra che non è mai stata brillante in questi tre mesi, che ha poca gamba per andare addosso all’avversario, che corre poco senza o con il pallone (14esima in questa classifica).

Poi identità, darne una precisa ai suoi per essere Fiorentina sempre e comunque, contro qualsiasi avversario e in qualsiasi situazione. Ma non solo: sistema, con l'allenatore viola valuterà se mettere mano anche al 3-5-2 che è un po’ il suo marchio di fabbrica, ma che questa Fiorentina non sembra più in grado di sopportare soprattutto nei tre dietro. A Venezia e a Torino aveva svoltato sul 4-2-3-1 o sul 4-3-3 che qui non è possibile per la mancanza di esterni d’attacco. Poi il recupero dei migliori, la scelta di un undici titolare più o meno chiaro e, di nuovo, il senso di appartenenza. Questi i punti su cui batterà dalle prossime ore Vanoli.



