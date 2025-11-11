Fiorentina, qualcosa è cambiato. Per la Gazzetta Gudmundsson dà speranza

Secondo la Gazzetta dello Sport per la Fiorentina qualcosa è cambiato. Ma è cambiato davvero. Il punto raccolto nella battaglia di Genova contro una squadra in altri tempi recenti sarebbe stato visto come un passo indietro, come una quasi sconfitta. Invece, quello ottenuto domenica a Marassi nella prima partita della gestione di Vanoli ha fatto uscire la Viola col sorriso e con la speranza di venir fuori presto da una situazione che la vede sola all’ultimo posto.

E Paolo Vanoli ha insistito - e insisterà molto da domani - sul lavoro sul campo - «Bisogna mettere benzina», ha detto il tecnico di Varese, che verrà ufficialmente presentato domani pomeriggio, scrive la rosea, che poi sottolinea le note positive di domenica: la Fiorentina ha già fatto intravedere qualcosa di buono, innanzitutto si è notata la disponibilità di tutti i calciatori a calarsi in questa realtà per loro nuova. E, se parliamo di singoli, si è visto un Albert Gudmundsson di nuovo all’altezza della situazione: rapido negli scambi, propositivo, alla ricerca della verticalizzazione, freddo come sempre dal dischetto. È stato scelto Simon Sohm, che ha ripagato la fiducia già a Mainz. Pioli lo aveva presto messo da parte, pur a fronte di un grosso investimento.