Vanoli a Dazn: "Centrato un grande risultato, oggi penso a questo"

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Al termine della gara pareggiata dalla Fiorentina per 0-0 contro il Genoa valevole per la 36^ giornata di Serie A Enilive ha parlato ai microfoni di Dazn il tecnico Paolo Vanoli: “La telefonata che ho ricevuto quando sono stato preso,la famiglia mi aveva chiesto di salvare una squadra nell’anno del centenario. la dedica più grande va ad una persona che ha costruito una struttura incredibile come il Viola Park e ha iniziato la ristrutturazione dello stadio.Ha avuto anche qualche soddisfazione nell’ambito sportivo. E’ un pensiero a lui e alla famiglia, perché credo abbiano sofferto umanamente la perdita importante”.

Come si sente adesso?

“Ho ereditato una situazione difficile, devo ringraziare il Dg Ferrari perché lui ha avuto il coraggio di scegliermi. Pensando di arrivare a due giornate dalla fine ed essere salvi considerato da dove eravamo partiti è un grande risultato. Possiamo sempre fare di più certo, la Fiorentina non merita questi palcoscenici ma dovevamo guardare la realtà” Sui fischi ha aggiunto “Le critiche fanno parte del gioco, i tifosi da quando sono arrivato ci hanno sempre sostenuto. Dobbiamo essere bravi a capirle, per la società è stato un momento difficile”.

Rifondare con Paolo Vanoli in panchina?

"Non penso oggi a me stesso ma al risultato raggiunto"