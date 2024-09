VANALI A FV, Viola necessita di tempo non di fischi

Fonte: Dalla nostra inviata a Coverciano - Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La giornalista di Sport Mediaset Monica Vanali, vicina alle vicende della Nazionale, è intervenuta ai microfoni di FirenzeViola.it direttamente dal Centro Tecnico Federale di Coverciano. Queste le sue dichiarazioni a aprtire dal ritorno in azzurro di Moise Kean: "Mi auguravo un suo ritorno. Ho sempre avuto stima di questo calciatore. Sono stata felicissima quando Palladino e la Fiorentina l'hanno preso perché hanno ridato stima, fiducia ed energia a questo ragazzo. Sono felice Spalletti che gli abbia fatto ritrovare la maglia azzurra. Sarà una grande rinascita per lui. Ha bisogno di credere un po' più in se stesso, farà benissimo. Ho visto il gol che ha fatto al Monza,molto bello, e mi è sembrato quasi una rete liberatoria. Quasi a sottolineare io ci sono, somo tornato e vi farò vedere. Sono contenta veramente".

Spalletti crede molto nella fisicità di Kean. Lei è d'accordo?

"Assolutamente sì. E' uno di quei giocatori che definiamo di sfondamento. Adesso affrontando la francia, che ha difensori fisici, c'è bisogno di lui".

Kean quindi acquisto giusto per la Fiorentina?

"Io sulla Fiorentina aggiungo anche Colpani. L'ho visto a Monza e ho vissuto la sua prima in Nazionale. Lui è un bravissimo ragazzo che ha bisogno, grazie a Palladino e alla Fiorentina, di ritrovarsi. Lui ha avuto quel calo al Monza e io credevo che sarebbe stata un'altra brutta stagione e invece si deve ritrovare e credo che sarà un altro grande acquisto della Fiorentina".

Cosa serve a Palladino per ingranare?

"La risposta ce l'ho però i tifosi viola devono essere più tranquilli e più accondiscendenti. Io ieri ho sentitoi fischi dopo il 2-0 del Monza e così non va bene. Stiamo parlando di una società che ha investito, undici giocatori nuovi, allenatore nuovo, idee nuove. Abbiamo fatto tre partite di campionato, bisogna dargli tempo. Ovvio non troppo è logico. Qui ormai cotto e mangiato nella vita di ognuno di noi però a maggior ragione nello sport dategli un po' più di tempo. C'è bisogno di tempo e fiducia e nonm di attaccare subito. A me i fischi di ieri non sono piaciuti.".

Su Gosens

"Un altro campione dalla diversa mentalità. Uomo intelligente e di classe. Finisce tutto lì. Una grande società che ha impostato un'ottima squadra ma che ha bisogno di tempo. Sono tre cose che devono andare all'unisono e se lo fanno la Fiorentina farà tante belle cose".