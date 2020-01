VALERI, Il jolly nel derby col Bologna. Il bilancio...

Sarà la 27a direzione di gara quella che vedrà protagonista il fischietto Paolo Valeri con la Fiorentina: il bilancio per l'arbitro romano parla fin qui di 10 vittorie per i viola, 11 pareggi e solo 5 sconfitte. Uno score tutto sommato positivo, sicuramente migliore di quello di Valeri con il Bologna: per i rossoblù, diretti dall'arbitro classe '78 ben 18 volte il bilacio è di 5 vittorie felsinee, 4 pareggi e 9 sconfitte.

Valeri ha già diretto in due circostanze la sfida tra Bologna e Fiorentina (una al Dall'Ara e l'altra al Franchi) e in entrambe le circostanze hanno vinto i viola. Nel primo caso, in Emilia, la squadra allora allenata da Paulo Sousa si impose 1-0 grazie ad un rigore trasformato nel primo tempo da Kalinic, mentre l'anno successivo la Fiorentina di Pioli tra le mura amiche batté i rossoblù per 2-1 grazie alle reti di Chiesa e Pezzella (nel mezzo c'era stato il momentaneo pari di Palacio). Della serie... non c'è due senza tre.