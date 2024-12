VALENTINI, Incontrerà i tifosi allo stadio Franchi

Fonte: Lu.Magis.

Domani, in occasione dell'allenamento della Fiorentina a porte aperte al Franchi, Nicolas Valentini verrà presentato ai tifosi. Il difensore argentino che ha firmato già l'estate scorsa un contratto con la Fiorentina fino al 2029 dopo essersi svincolato dal Boca e atteso in città nelle prossime ore, come appreso da Firenzeviola verrà infatti portato allo stadio così da presentare il primo acquisto viola alla città.