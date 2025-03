Valcareggi: "Palladino via? Solo per Allegri: lui verrebbe alla Fiorentina"

Furio Valcareggi non ha dubbi: Allegri non rifiuterebbe l'opzione Fiorentina in futuro. Lo ha raccontato a Lady Radio quest'oggi, partendo da una riflessione più ampia sulla prestazione di ieri della Fiorentina e su Palladino: "Inutile parlare dei singoli, la squadra è partita male, poi ha reagito e infine si è addormentata di nuovo. Abbiamo perso contro una squadra nettamente peggiore, ma al momento io non vedo soluzioni.

Non vedo a cosa servirebbe cambiare allenatore a due mesi dalla fine del campionato. Palladino ha sbagliato e non mi sembra lucido neanche nelle dichiarazioni, ma prendere un altro allenatore adesso rischierebbe di essere addirittura più dannoso. L'unico che prenderei sarebbe Allegri: lui e Landucci verrebbero a Firenze ma la Fiorentina non prende allenatori top".