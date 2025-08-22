"Una squadra costruita per vincere e divertire". Il commento de la Repubblica alla vittoria di ieri

"Una squadra costruita per vincere e divertire". Con questo titolo, la Repubblica (ed. Firenze) sintetizza la larga vittoria della Fiorentina sul campo di Presov contro il Polissya, commentando così la prestazione dei viola con la firma di Giuseppe Calabrese: "Non fatevi ingannare dal risultato, non sarà sempre così semplice. Ma una cosa è certa, la Fiorentina ci farà divertire. Pioli conosce bene questa città e sa che per creare empatia ci vuole un gruppo di giocatori che piaccia alla gente. Una Fiorentina micidiale e con il sorriso. Se si divertono loro, ci divertiamo anche noi, il senso è un po’ questo.

[...[ Ieri sera, intanto, Kean e soci hanno dato la prima dimostrazione di forza (anche in dieci). Vincere non è mai facile, e tuttavia la squadra viola ha dimostrato di avere personalità, un gioco ben definito, meccanismi ancora da mettere a punto, come la condizione fisica non ancora al top, ma un’identità ben precisa. Peccato per il rosso a Kean, che ci sta, come ci sarebbe stato per Saraply, però a parte questo la Fiorentina torna dalla Slovacchia soddisfatta per quello che ha fatto e con un risultato che dovrebbe mettere al sicuro il passaggio di turno. Tutto il resto andrà a posto piano piano, Pioli sa bene che non si può essere pronti adesso. Ci vuole pazienza, ma il tecnico ha le idee chiare e la società gli ha dato da gestire un gruppo che ha grandi potenzialità. E il mercato non è ancora chiuso. C’è spazio per un altro colpo e per allargare la platea dei sognatori. Intanto divertiamoci".