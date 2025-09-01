Una Fiorentina troppo modesta. Corriere dello Sport: "Gud non convince, la chiave è Dodo"

vedi letture

Partita modesta, fra due squadre per ora modeste, con un pareggio grigio come il gioco, con appena tre occasioni in 90 minuti, con poche emozioni e alla fine con diversi spunti, non certo positivi, su cui riflettere. Torino e Fiorentina si stanno ancora cercando e non si sono ancora trovate, si legge sul Corriere dello Sport. Non hanno un’identità chiara, ma ci vorrà un po’ di tempo per capire il tipo di squadra che nascerà dalle idee dei due allenatori. La coppia Kean-Piccoli deve ancora trovare l'intesa giusta e fra le difficoltà della “prima” dei due attaccanti va messo in conto anche l’efficace marcatura di Coco e Maripan. Un’occasione per la Fiorentina, due per il Torino.

De Gea è stato decisivo in tutt’e due i casi, la prima volta con un prodigio su Casadei, la seconda con un gran balzo su tiro di Simeone. Per divertirsi un po’ non c’è stato altro in 90 minuti privi di ritmo, di velocità e di intensità. Pioli deve chiedere a Gudmundsson di cosa ha bisogno per tornare quello di Genova, adesso ha la piena fiducia del tecnico ma gli manca tutto il resto, anzi, tutto il meglio mostrato in Liguria: saltare l’uomo è diventata un’impresa per un giocatore che aveva il dribbling incorporato. Per ora la chiave dei viola è la stessa di un anno fa e si chiama Dodo, ecco il giocatore su cui la squadra si è appoggiata anche ieri per arrivare in attacco, velocità e tecnica a livelli eccellenti, era l’unico viola in grado di sprintare davvero.