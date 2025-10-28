Un segnale positivo: per la prima volta è una Fiorentina di rimonta

C’è stato un momento in cui la Fiorentina è finita sull’orlo del burrone, ma da quel precipizio è uscita con una reazione di pancia e di cuore fino al pareggio finale. Dal punto di vista della classifica e della prestazione il 2-2 con il Bologna cambia poco, però sotto l’aspetto della voglia di reagire c’è un mondo che racconta di giocatori che non si vogliono arrendere e che non mollano il loro allenatore. Scrive questo la Gazzetta dello Sport, che cerca di trovare un lato positivo nella situazione di crisi dei viola.

La Fiorentina ha vissuto momenti difficili, sfiorando il tracollo, ma nel 2-2 contro il Bologna ha mostrato una reazione di orgoglio e carattere. Stefano Pioli ha elogiato la determinazione dei suoi uomini, sottolineando come la volontà di reagire e la compattezza siano le armi fondamentali per uscire dalla crisi. Lo stesso messaggio arriva dai leader dello spogliatoio, come il portiere De Gea, che invita a restare uniti, e Kean, convinto del valore della squadra. Contro il Bologna, la Fiorentina ha mostrato per la prima volta la capacità di rimontare, evitando la quarta sconfitta consecutiva al Franchi.

Continua la Gazzetta: la società continua a riporre fiducia in Pioli, ritenendolo l’uomo giusto per gestire la situazione. Il tecnico punta sul lavoro quotidiano, sul dialogo e sulla serenità per ricompattare il gruppo. Ora l’obiettivo è trasformare la delusione in una reazione concreta: contro l’Inter a San Siro servirà un’impresa, una scintilla capace di rilanciare la stagione.