Un po' di relax per Edoardo Bove, gelato in centro in attesa di Fiorentina-Juventus: la foto

vedi letture

Domani alle 18 c'è l'attesa Fiorentina-Juventus ed Edoardo Bove si rilassa in attesa di entrare, come tutta la squadra, nel clima partita. Il centrocampista che, come è noto non può giocare dopo il malore avuto e dopo l'installazione del defibrillatore sottocutaneo neccessario per uscire dall'ospedale, vive a stretto contatto con lo staff e tutta la squadra andando anche in panchina come collaboratore del tecnico. In queste ore si rilassa in centro con la fidanzata, mangiando un gelato.