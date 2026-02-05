È una Fiorentina poco concreta sotto porta, il CorSport: "Viola, dove miri?"

"Viola, dove miri?", è questo il titolo con cui esordisce questa mattina il Corriere dello Sport, che analizza la fase offensiva della Fiorentina attraverso un dato che per i viola è abbastanza preoccupante. "Secondo quanto raccolto da Opta, la Fiorentina è la quinta squadra in Serie A per xG accumulati (l'unità di misura che, in breve, misura la produzione offensiva potenziale di una squadra, convertendola in "gol attesi", appunto). In tutto il campionato, solo Inter, Juventus, Milan e Como producono di più dei viola. Una statistica che ha dell'incredibile, se pensiamo che, idealmente, la Fiorentina, diciottesima in classifica, avrebbe dovuto segnare più di Atalanta, Roma e Napoli, tutte realtà che al momento lottano per l'Europa.

La stagione negativa di De Gea e compagni sta tutta lì, nella differenza tra quanto seminato e quanto raccolto. Il saldo tra gol fatti (25) e xG (35,47) fa -10,47, il dato peggiore di tutto il campionato. Questo significa che, in linea teorica, alla Fiorentina mancano più di 10 reti".