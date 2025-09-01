Un bel Torino si infrange su De Gea. La Gazzetta dello Sport: "Fiorentina a caccia di certezze"

La Fiorentina deve ancora trovare armonia e certezze, si legge su La Gazzetta dello Sport dopo il secondo pareggio consecutivo in campionato dei viola e quindi lo 0-0 di ieri di Torino. Il pari è comunque un verdetto giusto, la Fiorentina si velocizza a inizio ripresa, quando entra Fagioli per Sohm, ma non dura tanto e, anzi, chiude rintanandosi in tanti corner che il Toro potrebbe anche utilizzare meglio, ma verso la fine la stanchezza toglie lucidità nelle mischie troppo affollate. La Fiorentina ha faticato ad arrivare nell’altra area, nonostante Pioli presenti Gudmundsson vero numero 10, come la sua maglia, e due sfondatori come Kean e Piccoli.

Per superare la boscaglia granata, spesso a 4-4-2 con Casadei che esce su Sohm, la Viola punta sui duelli fisici degli attaccanti, ma Maripan e soci non cedono; usa all’inizio troppo i lanci ma riesce a distendersi quando può aprire a destra su Dodò. Anche se da oggi è in programma la prima sosta per le nazionali, non si può stilare un bilancio profondo della nuova Fiorentina perché l’andirivieni dei giocatori, in entrata e in uscita, modifica continuamente l’aspetto della squadra di Pioli. La partita di Kean è un po confusa, meglio quella del debuttante Piccoli, generoso ma non incisivo Gudmundsson. Il tridente viola deve crescere.