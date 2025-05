Dagli inviati Ultimo giorno al Viola Park. L'incontro con Palladino non è ancora avvenuto

vedi letture

Ultimo giorno di scuola al Viola Park per i calciatori e lo staff della Fiorentina. Nella giornata che segue la qualificazione alla prossima Conference League raggiunta con la vittoria contro l'Udinese, oggi diversi calciatori sono passati singolarmente a recuperare gli oggetti personali all'interno del centro sportivo di Bagno a Ripoli per poi prendere la strada di casa visto che da oggi la squadra è ufficialmente in vacanza.

Per quanto riguarda la dirigenza, Ferrari è al Viola Park da stamani ma l'incontro tra Palladino e la società deve ancora avvenire, ed è in programma nel pomeriggio. Domani, come annunciato dallo stesso tecnico qualche giorno fa in conferenza stampa, ci sarà poi il bilancio con lo staff.