Dagli inviati Una Fiorentina-carro armato: Paratici e la visione della 'disperazione'

Testa nel carro armato. Questo il concetto ripetuto più volte nei 57 minuti di conferenza stampa di Fabio Paratici. Una metafora che fa capire bene il senso d'urgenza dettato dal momento sportivamente drammatico della Fiorentina: "Adesso dobbiamo affrontare la realtà e accettare che per i prossimi 4 mesi dobbiamo mettere la testa nel carro armato, soffrire e salvarci. Tutto l'ambiente deve capire che da oggi al 24 maggio si deve stare ben concentrati e cattivi per uscire da questa situazione" ha detto il nuovo Ds della Fiorentina, che poi, commentando i primi sei mesi da horror dei viola ha detto: "Questa è una società che non dà alibi a nessuno: abbiamo tutto per fare il nostro lavoro al meglio. Questo basta e avanza per poter far bene il nostro lavoro.

Non so cosa è successo prima, la squadra fa delle buone partite... ma c'è una differenza tra il fare una cosa al 100% e il volere le cose al 100%, anche con la forza della disperazione". Guerra e disperazione. Si parla pur sempre di sport, ma l'allegoria tracciata da Paratici rende bene l'idea del presente della Fiorentina.